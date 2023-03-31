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Пятница, 31 марта 2023, 11:15 мск

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Несовершеннолетнего будут судить в Подмосковье за убийство трех человек

Несовершеннолетний житель Подмосковья предстанет перед судом за тройное убийство, совершенное в Луховицах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Преступление было совершено 24 ноября 2022 года. «Несовершеннолетний, находясь в гостях у знакомого, в ходе конфликта совершил его убийство. Затем он поочередно убил еще одного мужчину и женщину, пришедших в квартиру», – говорится в сообщении ведомства.

Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, убийство с целью скрыть другое преступление).

Как отметили в Следкомитете, на стадии предварительного расследования обвиняемый дал признательные показания, последовательно рассказав об обстоятельствах преступления. В ходе расследования было проведено более 30 допросов, порядка 15 экспертиз, среди которых трасологическая, генетические и психолого-психиатрическая.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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