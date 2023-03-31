Житель столицы изнасиловал на лестничной клетке 14-летнюю девочку

Житель столицы задержан за изнасилование несовершеннолетней девочки, совершенное в подъезде жилого дома. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в вечернее время 28 марта 2023 года фигурант, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома, расположенном на бульваре Адмирала Ушакова, совершил изнасилование ранее знакомой 14-летней девочки. О произошедшем девочка сообщила родителями, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

24-летнему фигуранту предъявлено обвинение п. «а» ч. 3 ст. 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование несовершеннолетней).

«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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