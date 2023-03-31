Медведев заявил, что НАТОвские «миротворцы» станут на Украине законной целью российских войск

Западные «миротворцы», о возможном вводе которых на Украину заговорили в Европе, станут законной целью Вооруженных сил России. Об этом сегодня в своем телеграм-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что такие «миротворцы» – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не «писмейкеры». И они будут погибать в ходе военных действий», – написал зампред Совбеза.

Он напомнил, что страны Альянса продолжают снабжать киевский режим оружием и военной техникой, шлют «своих инструкторов по убийствам и кровавых наёмников», а также всячески поддерживают бандеровцев.

«А теперь, значит, якобы станут уговаривать их не воевать с Россией, будут убеждать «воткнуть штык в землю». Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои «миротворческие» услуги», – отметил Медведев.

По его мнению, истинные намерения Запада ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои «миротворческие» войска на Украину с автоматами и на танках, «в каких-нибудь синих касках с жёлтыми звёздами». Чем это заканчивается, показывает история проведённых США и их союзниками операций в самых разных регионах мира, подчеркнул Медведев.

«Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата. Развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются», – уверег зампред Совета безопасности.

Он добавил, что остается только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих «миротворцев».

Москва, Андрей Дорофеев

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