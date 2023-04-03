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Понедельник, 3 апреля 2023, 14:56 мск

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Суд отправил в СИЗО блогера, помочившегося на икону

Преображенский райсуд Москвы заключил под стражу белгородского блогера Станислава Базарова (псевдоним «Стасик Кудрявый»), который является фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Напомним, в конце марта молодой человек спровоцировал громкий скандал. «Преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, находясь в полуобнаженном виде, публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Данные действия были сняты на видео, ролик размещен в телеграм-канале подозреваемого, находящегося в открытом доступе», – отмечали ранее в московском главке Следственного комитета.

Против блогера было возбуждено уголовное дело. Основанием для этого стал размещенный молодым человеком видеоролик. На записи автор мочится на икону.

В СК уточнили, что фигурант подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, выражающем явное неуважение к обществу и совершенном в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

Базаров пытался скрыться из России, но его вывели из самолета и задержали.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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