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В Подмосковье водитель ответит в суде за гибель ребенка под колесами мусоровоза

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковной Истре водитель мусоровоза предстанет перед судом по делу о наезде на двух девочек, одна из которых погибла. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По версии следствия, 1 сентября 2022 года обвиняемый, управляя транспортным средством, двигался по территории между жилыми домами в городском округе Истра. По пути следования мужчина нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на малолетних пешеходов 2017 и 2019 годов рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений одна из потерпевших скончалась на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Истринский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Новый День», дети попали под колеса мусоровоза, принадлежащего коммунальной службе.

В прокуратуре Подмосковья отметили, что ранее в суд было направлено уголовное дело по обвинению матери пострадавших девочек в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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