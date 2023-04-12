После создания единого реестра посещать военкомат для постановки на учет не потребуется – Шадаев

После создания единого реестра военнообязанных россиянам не потребуется посещать военкомат для постановки на учет. Об этом сообщил глава минцифры Максут Шадаев в телеграм-чате MIT, посвященном обсуждению вопросов, актуальных для сотрудников IT-отрасли.

«В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки. После фиксации принятого решения в реестре информация о том, когда и где он поставлен на учёт, появится у пользователя в личном кабинете на «Госуслугах», – пояснил министр.

По его словам, что от пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если данные не обновятся, написать запрос.

Шадаев также сообщил, какую информацию о себе будет видеть гражданин на портале госуслуг.

«В личном кабинете на «Госуслугах» каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок. Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на «Госуслугах» – если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда», – уточнил глава минцифры.

Сегодня Шадаев также сообщил, что единый реестр будет запущен не ранее осеннего призыва.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью.

Москва, Андрей Дорофеев

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