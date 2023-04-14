Экономику США ждет «жесткая посадка», – считает американский эксперт, предсказавший кризис 2008 года

Банковский кризис в США может привести к жесткому падению экономики и последующей рецессии. Такое мнение высказал известный американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший ранее глобальный кризис 2008 года,

«Региональные банки являются крупными кредиторами домохозяйств по ипотеке, малому бизнесу, МСБ, коммерческой недвижимости. И поэтому у нас будет кредитный кризис», – пояснил Рубини в интервью Fox Business, комментируя ситуацию First Republic Bank, который недавно объявил о приостановке выплат ежеквартальных дивидендов.

По оценке профессора, этот пример свидетельствует о серьезных испытаниях, которые сейчас проходят региональные банки.

«Этот кредитный кризис сделает вероятность рецессии, жесткой посадки намного выше, чем раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с серьезным кредитным кризисом для значительной части банковской системы США», – подчеркнул экономист.

Напомним, в начале марта в США обанкротились Signature Bank и Silicon Valley Bank. Министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что и другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными. Аналитики заговорили об угрозе всей финансовой системе Штатов.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного, предположив, что к концу 2023 года экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

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