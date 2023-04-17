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Понедельник, 17 апреля 2023, 16:34 мск

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Участники похищения юноши предстанут перед судом в Москве

Четверо молодых людей предстанут в столице перед судом по обвинению в похищении человека. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В вечернее время 11 февраля 2023 года обвиняемые и неустановленный соучастник, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Бутлерова в городе Москве, применяя физическое насилие к ранее знакомому 20-летнему молодому парню, насильно посадили его в автомобиль. Отобрав у него мобильный телефон, банковскую карту, ключи и денежные средства, злоумышленники надели на потерпевшего наручники. Затем потерпевшего увезли в лесной массив по Калужскому шоссе, где избили его», – говорится в сообщении ведомства.

После этого фигуранты с потерпевшим переместились в общежитие в городе Краснознаменске, а утром 12 февраля отвезли его к дому в столицу, вернув личные вещи, за исключением денег.

Соучастники в возрасте от 25 до 27 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп «а,в,г,» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека ), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Уголовное дело передано следствием для направления в суд.

Кроме, того выделено в отдельное производство дело в отношении неустановленного соучастника.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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