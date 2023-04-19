Москвич, угрожавший выбросить годовалую дочь с 13 этажа, предстанет перед судом

Житель столицы, угрожавший сбросить с балкона 13 этажа свою годовалую дочь, предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«12 сентября 2022 года обвиняемый, находясь с малолетней дочерью 2021 года рождения в квартире жилого дома, расположенного на улице Городецкая в городе Москве, проследовал с ней на балкон 13 этажа. Там он перевесил ребенка через перила и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

28-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как уточнили в СК, свою вину фигурант признал полностью.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщали, что во время совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, выяснилось, что он был условно освобожден после судимости за применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти и кражи. Судимость не снята и не погашена.

Москва, Андрей Дорофеев

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