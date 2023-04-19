Мосгорсуд отклонил апелляцию Яшина* на приговор по делу о распространении фейков об армии

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор, вынесенный ранее бывшему московскому муниципальному депутату Илье Яшину* (признан в РФ иноагентом) за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

«19 апреля 2023 года Московский городской суд оставил в силе приговор Мещанского районного суда города Москвы от 09.12.2022 в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина*, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 статьи 207.3 УК РФ, апелляционные жалобы без удовлетворения», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приговор, вынесенный Яшину*, вступил в законную силу.

Ранее Мещанский райсуд приговорил экс-мундепа к восьми с половиной годам колонии общего режима. Ему также запрещено администрировать Интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Как заявила судья, Яшин* «создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции».

Как было установлено в ходе следствия и суда, в апреле 2022 года фигурант в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче, хотя было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы по Буче являются провокацией.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Москва, Андрей Дорофеев

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