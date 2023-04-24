российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 апреля 2023, 13:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Женщина, убившая своего новорожденного ребенка в электричке, задержана

Правоохранителям удалось задержать женщину, которая в московской электричке родила и сразу же убила своего сына. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы. Ею является молодая женщина 1998 года рождения. В ближайшее время ее доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – отметили в ведомстве.

Тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли сегодня ранним утром в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер. Во рту младенца был обнаружен сверток бумаги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В прокуратуре столицы уточняли, что ребенок родился в санузле той же электрички.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Московский суд отправил под домашний арест обвиняемого в краже антикварного палаша / Младенец, труп которого нашли в московской электричке, был рожден в санузле вагона / Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Москве / На зеленоградском заводе по производству телевизоров произошел пожар / Скелетированные останки человека нашли в центре Москвы / Похитители требуют выкуп за маму помощницы сенатора – СМИ / Мосгорсуд отклонил апелляцию Яшина* на приговор по делу о распространении фейков об армии / Москвич, угрожавший выбросить годовалую дочь с 13 этажа, предстанет перед судом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,