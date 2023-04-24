Женщина, убившая своего новорожденного ребенка в электричке, задержана

Правоохранителям удалось задержать женщину, которая в московской электричке родила и сразу же убила своего сына. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы. Ею является молодая женщина 1998 года рождения. В ближайшее время ее доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – отметили в ведомстве.

Тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли сегодня ранним утром в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер. Во рту младенца был обнаружен сверток бумаги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В прокуратуре столицы уточняли, что ребенок родился в санузле той же электрички.

Москва, Андрей Дорофеев

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