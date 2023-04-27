Трехлетний ребенок выстрелил себе в голову: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье по факту получения ребенком ранения головы при выстреле из пистолета возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне в городе Пушкине. «Предварительно установлено, что 26 апреля ребенок, находясь в доме и приискав в одной из комнат коробку с травматическим пистолетом «ОСА», произвел из него выстрел себе в голову. В результате мальчик был госпитализирован в больницу, где после операции находится в стабильно-тяжелом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В СК добавили, что следователями и криминалистами с места происшествия был изъят травматический пистолет, 2 патрона и гильза. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в качестве свидетелей допрошены родственники и рабочие, проводившие работы в доме, истребованы характеристики на всех, кто находился в помещении.

«В орган дознания направлены поручения об установлении владельца травматического пистолета и обстоятельств его нахождения в доме», – отметили в пресс-службе ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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