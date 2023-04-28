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Пятница, 28 апреля 2023, 17:45 мск

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Путин подписал: закон о статусе ветеранов для ополченцев Донбасса вступил в силу

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветеранов боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в республиках Донбасса с 2014 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик.

Ко второму чтению документа в Госдуме были одобрены поправки, в соответствии с которыми статус ветерана получают бойцы организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ. Изменения предусматривают, что этот статус получат лица, «заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года».

Законодательный акт был принят Государственной думой 20 апреля. В соответствии с его ст. 3, закон вступил в силу с момента опубликования.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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