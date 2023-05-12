В правительстве РФ против освобождения от мобилизации россиян, не служивших в армии

Комиссия по законопроектной деятельности рекомендовала правительству РФ не поддерживать законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Такой документ внес в Госдуму 25 октября 2022 года депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В пояснительной записке парламентарий ссылается на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором четко обозначено, кто подлежит частичной мобилизации. «Призыву на венную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

По решению Совета Госдумы, все отзывы, предложения и замечания к законопроекту должны были поступить в ответственный комитет по обороне до 23 декабря 2022 года.

Тем не менее, только накануне состоялось заседание правительственной комиссии, которая рекомендовала кабмину дать отрицательный отзыв на законопроект со ссылкой на Конституцию, где записано, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ. «В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», – приводит ТАСС цитату из документа.

Комиссия также отметила, что в пояснительной записке к законопроекту нет данных о количестве граждан, которых коснется предлагаемая норма, и как это повлияет на итоги мобилизации. «На основании изложенного требуется существенная доработка законопроекта», – говорится в проекте отзыва правительства.

Москва, Мария Соколова

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