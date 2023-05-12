Это провал: в МИД РФ оценили переговоры Белграда и Приштины под эгидой ЕС

Организованные Евросоюзом 2 мая переговоры президента Сербии Александра Вучича с «премьером» Косово Альбином Курти завершились провалом, как и многие другие процессы, в которых ЕС пытается выступать посредником. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередная встреча в рамках ведущегося под эгидой ЕС диалога Белград-Приштина вновь закончилась без договоренностей по ключевому вопросу формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК). По сути это – провал. Есовцы снова позволили Приштине продолжить саботаж своего обязательства по созданию ССМК», – цитирует Захарову пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД РФ отметила, что без должной реакции Евросоюза остались действия косовоалбанских «властей» по эскалации ситуации на севере края: рост числа запугиваний, нападений на сербов и их задержаний косовской «полицией», наращивание присутствия спецназа, намерение сформировать местные органы власти из этнических албанцев на основании нелегитимных результатов так называемых муниципальных выборов.

При этом, как обратила внимание Захарова, Приштину в ЕС всячески поощряют. В частности, в марте было принято решение о предоставлении безвизового режима жителям края, хотя он не признается в качестве суверенного государства пятью странами Евросоюза.

Таким образом, по ее словам, усилия ЕС сводятся к давлению на Белград с целью шаг за шагом подталкивать его к признанию «государственности» Косово.

«Неспособность к роли «честного брокера» проявляется в любом переговорном процессе, к которому подключается Евросоюз. Похожим образом обстоят дела и с «гражданской» миссией ЕС в Армении, развернутой в феврале. Она по-прежнему никак не смогла поспособствовать нормализации отношений в Закавказье», – констатировала представитель МИД.

Причины этого, как заявила Захарова, кроются в том, что во главу угла чиновники Евросоюза ставят идеологию и геополитику, превращаясь в инструмент США и НАТО.

«Лицемерие и двойные стандарты очевидны. Ратуют на словах за территориальную целостность государств, а на деле продвигают отрыв части территории от Сербии. При таких раскладах ни о какой объективности или эффективном посредничестве речи быть не может», – заключила она.

Москва, Андрей Дорофеев

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