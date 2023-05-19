Россия и Куба летом возобновят регулярное авиасообщение

Россия и Куба намерены возобновить регулярное авиасообщение 1 июля. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который находится с визитом на Кубе.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. «Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», – сказал вице-премьер. – Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлением».

Чернышенко отметил, что Куба является безопасным, доступным безвизовым курортом, поэтому ожидается, что туристический поток превысит допандемийный уровень и будет составлять более 150 тысяч туристов ежегодно.

Как сообщает пресс-служба правительства России, рейсы на Boeing 777 будет выполнять «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия». Продажу билетов планируется начать через неделю.

Москва, Андрей Дорофеев

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