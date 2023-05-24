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Среда, 24 мая 2023, 10:25 мск

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Москвич убил свою бабушку гантельным грифом и шнурком

Правоохранители задержали на юге столицы местного жителя, который жестоко убил собственную бабушку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 24 мая 2023 мужчина 1996 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевская в городе Москве, нанес своей 70-летней бабушке удары грифом гантели по голове, после чего, увидев, что родственница не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил ее. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Москвы, мужчина сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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