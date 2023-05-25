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Четверг, 25 мая 2023, 17:13 мск

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Власти Солнечногорска через суд требуют от Пугачёвой оплаты долга за аренду участка на берегу реки

Администрация подмосковного Солнечногорска обратилась в суд с иском о взыскании с певицы Аллы Пугачёвой долга за аренду участка на береговой линии реки Истры. Как сообщает RT, эту информацию подтвердили в городской администрации.

Иск подан в мировой суд Тверского района Москвы.

Задолженность вместе с пеней составила более 51 тыс рублей. Отмечается, что Пугачёва не платила за аренду с апреля 2021 года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ.

Последний раз артистка приезжала в Россию в начале мая на прощание с Валентином Юдашкиным.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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