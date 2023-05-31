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Среда, 31 мая 2023, 12:33 мск

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Российский кабмин запретил вывоз из страны патронов и гильз

Правительство России временно запретило вывоз из страны патронов и гильз. Как сообщила сегодня пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

«Ввести до 31 декабря 2023 г. включительно запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню». – говорится в документе.

В приложении указаны патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований.

Постановление было подготовлено в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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