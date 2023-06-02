Иноагенты смогут баллотироваться на пост мэра Москвы – горизбирком

Иностранные агенты смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, но их статус должен быть отражен во всех публикациях СМИ, в подписных листах и в избирательных бюллетенях. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в интервью ТАСС.

«Иноагентам принимать участие в выборах не запрещено. Они могут не только голосовать, но даже баллотироваться. Единственное, что они должны быть обозначены: во всех СМИ, в подписных листах, в целом в любых публикациях. Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных и агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение», – сказал Реут.

Он уточнил, что решение о назначении выборов мэра принимают депутаты Мосгордумы, и оно ожидается в ближайшие дни: не ранее, чем за 100 дней до единого дня голосования, но не позднее, чем за 90 дней, – то есть в период со 2 по 12 июня.

Комиссия по организации работы Московского городской думы внесла в столичный парламент проект постановления о назначении даты выборов мэра столицы. Согласно документу, выборы предлагают назначить в единый день голосования – 10 сентября.

Сейчас пост мэра занимает Сергей Собянин, который впервые был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Как сообщал «Новый День», предполагается, что в этот раз Собянин впервые примет участие в выборах столичного градоначальника как кандидат от «Единой России».

КПРФ намерена выдвинуть кандидатом в мэры внука лидера партии Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Выдвиженцем «Справедливой России» станет лидер столичных «эсеров», депутат Госдумы Дмитрий Гусев. От ЛДПР в выборах мэра Москвы будет участвовать вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Новые люди» заявили о выдвижении вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова.

В феврале о своем возможном участии в выборах мэра Москвы заявлял член федерального политсовета «Яблока», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Москва, Андрей Дорофеев

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