Собянин впервые пойдет на выборы под флагом «Единой России»

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин впервые примет участие в выборах столичного градоначальника как кандидат от «Единой России». Как пишет газета «Коммерсантъ», выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после официального старта кампании.

Глава московского отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил изданию, что решение о выдвижении Собянина от партии обусловлено его тесной связью с «Единой Россией».

«Сергей Собянин за то время, которое возглавляет город, реализовал огромное количество проектов, качественно изменивших жизнь не только москвичей. Столичные подходы, апробированные в Москве, фактически изменили жизнь и в стране. Поэтому он тот человек, кандидатуру которого легко отстаивать именно в силу реальных достижений», – пояснил Толстой.

Напомним, выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, и следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Уже известно, что КПРФ выдвинет кандидатом внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Выдвиженцем «Справедливой России» станет лидер столичных «эсеров», депутат Госдумы Дмитрий Гусев. От ЛДПР на выборах мэра Москвы будет участвовать вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Судя по сообщениям СМИ, «Новые люди» планируют выдвинуть вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова.

Москва, Светлана Антонова

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