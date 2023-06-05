Минус 30 миллиардов: Минфин РФ сообщил о недополученных в мае нефтегазовых доходах

По итогам мая российский госбюджет недополучил 30,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов РФ. По оценке ведомства, в июне эта сумма может увеличиться.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере -44,0 млрд руб», – уточнил минфин.

Согласно расчетам министерства, в таких условиях совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составит 74,6 млрд рублей.

«Операции будут проводиться в период с 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд руб», – пояснили в минфине.

Ранее сообщалось, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в мае составила $53,34 за баррель, что почти в полтора раза ниже прошлогоднего уровня ($78,81 за баррель).

«Средняя цена на нефть российской марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, что в январе-мае 2022 года – $83,48 за баррель», – уточнили в минфине.

Москва, Светлана Антонова

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