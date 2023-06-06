Уголовное дело возбуждено по факту получения подростком ожогов на детской площадке в Москве

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту получения подростком тяжелых ожогов на детской площадке на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 5 июня 2023 года несовершеннолетний подросток, находясь на детской площадке, расположенной в Чечёрском проезде в городе Москве, облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого несовершеннолетнего подростка, после чего поджег его, в результате чего последний получил термические ожоги тела различной степени тяжести. В настоящее время несовершеннолетний протерпевший находится в столичной больнице, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как уточнили в Следкомитете, подозреваемый подросток установлен и был доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик вместе с друзьями достал где-то бензин. В какой-то момент на глазах приятелей парень резко вспыхнул. У него диагностированы ожоги 80% тела.

Москва, Андрей Дорофеев

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