Подростку в Москве предъявили обвинение по делу о загоревшемся на детской площадке мальчике

Столичному подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство по уголовному делу о получении тяжелых ожогов несовершеннолетним на детской площадке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следователи столичного СК предъявили обвинение несовершеннолетнему 2008 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью). Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем 3 степени до 99% поверхности тела, термический ожог дыхательных путей», – сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что в ходе осмотра места происшествия изъята канистра с жидкостью, а также обгоревшая одежда и её фрагменты. Допрошены в качестве свидетелей очевидцы из ближайших к детской площадке домов, которые находились дома и услышав крики, вызвали «скорую помощь» и полицию.

Также направлено поручение на изъятие видеозаписей с камер видеонаблюдения, установление круга общения, сбор характеризующих материалов и выявление иных очевидцев произошедшего.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», – отметили в Следкомитете.

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик вместе с друзьями достал где-то бензин. В какой-то момент на глазах приятелей парень резко вспыхнул. У него были диагностированы ожоги большей части тела.

Москва, Андрей Дорофеев

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