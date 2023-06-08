Москвичи будут голосовать на выборах мэра три дня

Голосование на выборах мэра Москвы продлится три дня – с 8 по 10 сентября. Соответствующее постановление сегодня приняла Московская городская избирательная комиссия (МГИК).

«Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в Единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября», – цитирует агентство «Москва» секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова.

В свою очередь председатель МГИК Ольга Кириллова отметила, что многодневное голосование дает возможность привлечь на участки больше избирателей.

«Я поддерживаю трехдневное голосование. <…> Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог (проголосовать), кто-то не смог. И мы количество людей, которые имеют возможность принять участие в выборах, таким образом увеличиваем», – сказала Кириллова.

Председатель Мосгоризбиркома добавила, что большая часть электората голосует дистанционно, но остаются те, кто традиционно пользуются бумажными бюллетенями, и эта возможность у них сохранится.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении даты выборов мэра Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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