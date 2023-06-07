российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 июня 2023, 13:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября

Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, соответствующее постановление депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

«Такой проект постановления рассматривается Мосгордумой раз в пять лет, это историческое событие. Данным постановлением мы запускаем процесс выборов Мэра Москвы» – подчеркнул председатель МГД Алексей Шапошников.

Сейчас пост мэра занимает Сергей Собянин, который впервые был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Как сообщал «Новый День», предполагается, что в этот раз Собянин впервые примет участие в выборах столичного градоначальника как кандидат от «Единой России».

КПРФ намерена выдвинуть кандидатом в мэры внука лидера партии Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Выдвиженцем «Справедливой России» станет лидер столичных «эсеров», депутат Госдумы Дмитрий Гусев. От ЛДПР в выборах мэра Москвы будет участвовать вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Новые люди» заявили о выдвижении вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова.

В феврале о своем возможном участии в выборах мэра Москвы заявлял член федерального политсовета «Яблока», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Мосгордума

В Москве СИЗО переполнены почти на 18% / Еще один депутат Мосгордумы исключен из КПРФ / Наглая бюджетная спецоперация: Мосгордума «феерично пробила дно» / В Мосгордуме обвинили чиновников столичного правительства в игнорировании интересов москвичей / «Позор!..» В Мосгордуме произошел скандал из-за проекта городского бюджета / Мэрия Москвы еще не определилась с форматом празднования Нового года / Цена вопроса – 2 млрд рублей: московские «эсеры» потребовали урезать затраты столичной мэрии на праздники / Депутаты предложили отмечать День Московского ополчения автомобильными гудками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Выборы мэра Москвы, Мосгордума,