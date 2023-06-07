Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября

Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, соответствующее постановление депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

«Такой проект постановления рассматривается Мосгордумой раз в пять лет, это историческое событие. Данным постановлением мы запускаем процесс выборов Мэра Москвы» – подчеркнул председатель МГД Алексей Шапошников.

Сейчас пост мэра занимает Сергей Собянин, который впервые был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Как сообщал «Новый День», предполагается, что в этот раз Собянин впервые примет участие в выборах столичного градоначальника как кандидат от «Единой России».

КПРФ намерена выдвинуть кандидатом в мэры внука лидера партии Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Выдвиженцем «Справедливой России» станет лидер столичных «эсеров», депутат Госдумы Дмитрий Гусев. От ЛДПР в выборах мэра Москвы будет участвовать вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Новые люди» заявили о выдвижении вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова.

В феврале о своем возможном участии в выборах мэра Москвы заявлял член федерального политсовета «Яблока», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Москва, Андрей Дорофеев

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