Спасатели ликвидировали пожар на московском рынке «Садовод»

Спасатели ликвидировали пожар на столичном рынке «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС России.

«В 12:19 пожар полностью ликвидирован», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в 11:43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал «Новый День», сигнал о возгорании на рынке поступил спасателям в 10:38. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в начале загорелся торговый павильон с одеждой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»