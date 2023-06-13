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Вторник, 13 июня 2023, 15:15 мск

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Спасатели ликвидировали пожар на московском рынке «Садовод»

Спасатели ликвидировали пожар на столичном рынке «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС России.

«В 12:19 пожар полностью ликвидирован», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в 11:43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал «Новый День», сигнал о возгорании на рынке поступил спасателям в 10:38. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в начале загорелся торговый павильон с одеждой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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