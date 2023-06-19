российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июня 2023, 13:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Водитель грузовика предстанет в Москве перед судом за гибель двух человек в расплющенном такси

Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Москвы

В столице перед судом предстанет водитель грузовика, который находясь под действием алкоголя и наркотиков устроил аварию со смертельным исходом, а затем сбежал с места ДТП. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«2 ноября 2022 года П., управляя технически исправным грузовым автомобилем Volvo в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости. На ул. 1905 года он выехал на полосу встречного движения, а затем стал стремительно смещаться вправо и совершил наезд на стоящий автомобиль такси, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с автобусом», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате аварии, находившиеся в салоне такси 30-летний водитель и 34-летняя женщина-пассажир, скончались на месте. При этом виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Как добавили в прокуратуре, свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места ДТП) мужчина признал полностью.

Сейчас фигурант содержится под стражей. Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение для направления дела в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Москвич стал фигурантом уголовного дела за «воспитание» сына / Известную актрису задержали в центре Москвы / Суд в Москве оштрафовал музыканта Гребенщикова* на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии / Москвичка убила новорожденного ребенка и оставила его тело на пустыре / Москвич обвиняется в доведении девятилетнего сына до самоубийства / Москвич напал с ножом на жену и дочку / Житель Подмосковья жестоко расправился с бывшей супругой в магазине / Житель столицы изнасиловал в парке 12-летнюю девочку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,