Водитель грузовика предстанет в Москве перед судом за гибель двух человек в расплющенном такси

В столице перед судом предстанет водитель грузовика, который находясь под действием алкоголя и наркотиков устроил аварию со смертельным исходом, а затем сбежал с места ДТП. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«2 ноября 2022 года П., управляя технически исправным грузовым автомобилем Volvo в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости. На ул. 1905 года он выехал на полосу встречного движения, а затем стал стремительно смещаться вправо и совершил наезд на стоящий автомобиль такси, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с автобусом», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате аварии, находившиеся в салоне такси 30-летний водитель и 34-летняя женщина-пассажир, скончались на месте. При этом виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Как добавили в прокуратуре, свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места ДТП) мужчина признал полностью.

Сейчас фигурант содержится под стражей. Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение для направления дела в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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