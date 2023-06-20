Пожар произошел в московской многоэтажке, которая в мае попала под удар беспилотника

Пожар произошел сегодня в квартире одной из многоэтажек, расположенной в Новой Москве. Как сообщает телеграм-канал Mash, возгорание возникло по бытовым причинам.

Загорелась квартира на 21 этаже в доме на улице Атласова. По предварительным данным, это случилось из-за свечки, которую зажгла хозяйка перед тем, как пойти в душ. Спасатели эвакуировали девушку с балкона.

Пламя уже локализовано на площади 40 квадратных метров. Горели личные вещи.

Отмечается, что 30 мая этот же дом пострадал во время массовой атаки беспилотников на Москву. Тогда дрон ударился в многоэтажку на уровне 25 этажа. Два других аппарата попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.

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Москва, Андрей Дорофеев

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