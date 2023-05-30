Москвичам разрешили вернуться в свои дома после атаки украинских дронов – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возвращении в свои дома эвакуированных жителей после атаки украинских дронов. Градоначальник дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», – отметил Собянин в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром Москву атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. «Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», – говорится в сообщении министерства обороны РФ. Еще пять беспилотных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В экстренных службах уточнили, что один из беспилотников врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В результате ударов беспилотников в домах повреждено остекление, серьезных травм никто не получил.

По данным Собянина, за медицинской помощью обратились два человека.

Москва, Светлана Антонова

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