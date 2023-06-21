Сотрудник ледовой арены ТЦ ответит в суде за сексуальное насилие над детьми

Сотрудник ледового катка в тушинском торговом центре предстанет перед судом за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По данным следствия, 24 января 2023 года обвиняемый, работая на ледовой арене одного из торговых центров, расположенных на территории Тушинского района, во время занятия совершал в отношении малолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера. В ходе предварительного следствия установлено, что в период 2011 года по 2016 год мужчина также совершал иные действия сексуального характера в отношении других малолетних девочек», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что в ходе следствия были проведены судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают 47-летнего фигуранта. Мужчина обвиняется в совершении четырех эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).

Вину мужчина не признал.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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