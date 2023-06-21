Совет Федерации одобрил законы о службе в армии судимых и освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Сегодня Совет Федерации одобрил законы, предоставляющие возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, а также об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты на службу в армии.

Действие документов не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С остальными судимыми контракты можно будет заключать на периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Как поясняли ранее авторы закона, законодательством была предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации. В связи с этим решено применить аналогичный подход и в случае приема на контрактную службу.

Кроме того, документом предусматривается продление предельного возраста пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Для мужчин, заключивших военный контракт после вступления закона в силу, предельный возраст составит 65 лет, а для высших офицеров – 70.

Второй одобренный закон закрепляет правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Гарантии будут распространяться на отдельные категории осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу, а также на мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. При этом речь идет только о совершивших преступления или начавших отбывать наказание до вступления закона в силу.

Последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно при увольнении со службы по ряду оснований либо в случае получения военнослужащим государственной награды.

Госдума приняла оба закона 20 июня.

Москва, Андрей Дорофеев

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