В Москве за сутки может выпасть больше трети месячной нормы осадков

В столице в пятницу может выпасть более трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, в пятницу в столице ожидаются грозы с ливневым дождем, усиление ветра местами до 17 м/с, в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня. Такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По словам вице-мэра на круглосуточном дежурстве уже находятся 1,5 тыс аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Подготовлены источники аварийного питания.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье обрушится на московский регион ориентировочно в 03:00 и продлится до 22:00.

Москва, Андрей Дорофеев

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