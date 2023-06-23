российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 июня 2023, 14:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пожар на московском мусоросортировочном комплексе: возбуждено уголовное дело

По факту пожара на мусоросортировочном комплексе, произошедшего накануне на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, накануне произошло возгорание твердых бытовых отходов на открытой территории мусоросортировочного комплекса на улице Дорожная, что повлекло угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил охраны окружающей среды», – подчеркнули в Следкомитете.

Как сообщал «Новый День», возгорание в Чертаново произошло накануне в 13:50. В 15:43 пожар был локализован на площади 900 кв м. К тушению привлекались два вертолета.

По данным телеграм-канала Мослента, проливка территории, в том числе, с использованием вертолетов, продолжалась всю ночь. Сегодня утром жители окрестных домов жаловались на дымку и сильный запах гари.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержали педофила, пристававшего к девочке в торговом центре / В Москве за поджог релейных шкафов задержали двух граждан Казахстана / Неизвестный на самокате сжег три машины на юго-западе Москвы / Суд в Москве вынес приговор троим юношам за изнасилование 13-летней девочки / Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, который подговаривал подростков на смертельные трюки / Трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа на юге Москвы / Полицейские обнаружили в московской квартире 15 кг героина / Москвич под предлогом ремонта украл аккордеоны и баяны почти на 8,5 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,