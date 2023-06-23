Пожар на московском мусоросортировочном комплексе: возбуждено уголовное дело

По факту пожара на мусоросортировочном комплексе, произошедшего накануне на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, накануне произошло возгорание твердых бытовых отходов на открытой территории мусоросортировочного комплекса на улице Дорожная, что повлекло угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил охраны окружающей среды», – подчеркнули в Следкомитете.

Как сообщал «Новый День», возгорание в Чертаново произошло накануне в 13:50. В 15:43 пожар был локализован на площади 900 кв м. К тушению привлекались два вертолета.

По данным телеграм-канала Мослента, проливка территории, в том числе, с использованием вертолетов, продолжалась всю ночь. Сегодня утром жители окрестных домов жаловались на дымку и сильный запах гари.

Москва, Андрей Дорофеев

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