Суд в Подмосковье вынес приговор по резонансному делу Мавриди

Московский областной суд вынес приговор Александру Мавриди и шести его сообщникам, признав их виновными похищении человека, вымогательстве, убийстве и ряде других преступлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях похищения и незаконного удержания московского адвоката для завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью. Согласно распределенным ролям, Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом, расположенный в городе Одинцово, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество», – говорится в сообщении ведомства.

Проведя два года взаперти, потерпевший подписал генеральную доверенность на совершение сделок с его тремя квартирами и машино-местом в Москве общей кадастровой стоимостью более 71 млн рублей. Объекты перешли в собственность родственников участников организованной группы и были перепроданы добросовестным покупателям.

О совершенных в отношении адвоката преступлениях стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя в Истре Владимира Маругова – владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы».

«1 ноября 2020 года Мавриди совместно с Пашой Ахмедовым совершили убийство предпринимателя на территории его дачного участка, используя арбалет в качестве оружия. К совершению данного преступления сообщники тщательного готовились и неоднократного приезжали к дому потерпевшего, подбирали орудие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода. В результате следственных и оперативных мероприятий в кратчайшие сроки причастные к убийству были задержаны», – отметили в ведомстве.

6 августа 2021 года Мавриди с четырьмя другими арестантами совершил побег из истринского ИВС. Остальных сбежавших оперативно задержали, а Мавриди скрывался больше месяца. 13 сентября его поймали в Москве возле одного из продуктовых магазинов.

«Сложность в расследовании заключалась в первую очередь в том, что преступления совершены в условиях неочевидности, в противодействии Мавриди в ходе проведения с его участием следственных действий, а также в совершении им побега на стадии расследования. Установлено, что через адвокатов он получал литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые в дальнейшем пытался использовать в ходе проведения психиатрических судебных экспертиз», – сообщили в СК.

В зависимости от роли и степени участия Мавриди и подельники признаны виновными в похищении, вымогательстве, легализации имущества, добытого преступным путем, убийстве предпринимателя, незаконном лишении человека свободы, незаконном хранении оружия и побеге (п.п. «а,з» ч.2 ст. 126 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.127 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ и ч.2 ст. 313 УК РФ).

Суд приговорил Мавриди к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники приговорены к срокам лишения свободы от 6,5 до 13 лет с отбыванием в колонии общего и строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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