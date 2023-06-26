Столичный СК проверяет информацию о массовой драке между мигрантами

Процессуальная проверка организована по сообщениям о массовой драке, произошедшей между иностранными мигрантами в Новой Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главного следственного управления Следственного комитета России.

«В связи с сообщениями о массовой драке выходцев из Средней Азии в Новой Москве следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках проводимой проверки будет установлена законность нахождения участников конфликта на территории столичного региона», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, https://newdaynews.ru/moscow/799208.html

что конфликт произошел в поселке Кокошкино. О причинах драки в столичных телеграм-каналах не сообщается, но происходит это не в первый раз. В районе, где случилось столкновение, по словам очевидцев, находится масса нелегальных общежитий и огромная стройка жилого комплекса «Новое Внуково» от фирмы «Самолет».

Как рассказали местные жители, прикормленные застройщиком и местными складами мигранты стали чувствовать себя настолько вольготно, что не стесняются искать закладки, мусорить и валяться прямо на дорогах. Многие родители жалуются, что дети боятся выходить на улицу без родителей, особенно маленькие девочки, к которым пристают иностранные строители.

Москва, Андрей Дорофеев

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