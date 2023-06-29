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Четверг, 29 июня 2023, 16:19 мск

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Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям

Железнодорожники восстановили движение поездов по двум путям на московской станции Бирюлево-Товарная, где сегодня с рельсов сошли шесть товарных вагонов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение на Павелецком направлении восстановлено по двум путям в обе стороны, поезда временно следуют без остановки на станции Бирюлево-Товарная. Ряд поездов следует с задержкой, вместе с МЖД принимаем меры по сокращению опозданий», – говорится в сообщении дептранса.

Ранее сегодня пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов, перевозивших цемент. Никто из людей не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

В связи со сходом вагонов было приостановлено движение поездов, электричек и аэроэкспресса на Павелецком направлении.

По данным ряда телеграм-каналов, на земле оказались шесть вагонов. Три из них легли на бок. По одной из версий, инцидент случился из-за движения состава с тормозными башмаками, которые забыли убрать.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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