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Понедельник, 3 июля 2023, 11:24 мск

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Житель столицы стрелял в собственного сына

Фото: pixabay

В столице мужчина в ходе ссоры стрелял из ружья в собственного сына. Об этом сообщила пресс-служба главного следственног7о управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 1 июля 2023 года мужчина 1960 года рождения, находясь в доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, в результате конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, выстрелил в своего сына 1994 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что пострадавший был доставлен в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

В отношении его отца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистические и химическая.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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