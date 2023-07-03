В Москве мужчина предстанет перед судом за развращение школьницы

В Москве 29-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в развращении девочки-подростка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, фигурант в период с ноября 2019 по апрель 2020 года, находясь в одном из учебных заведений на юге Москвы, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, среди которых психолого-психиатрические и судебно-медицинские. Как отметили в СК, выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого.

Мужчина полностью признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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