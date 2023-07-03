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Понедельник, 3 июля 2023, 13:22 мск

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Грузовик расплющил легковушку вместе с водителем на юго-востоке Москвы

Фото с места аварии: пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве произошла страшная авария: погиб водитель легкового авто, которое оказалось зажатого между двумя грузовиками. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«На пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентская произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, на светофоре грузовой автомобиль марки FAW под управлением мужчины 1994 года рождения совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai, который в свою очередь столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN. В результате дорожной аварии 51-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, авария произошла сегодня в 10:09 часов. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения.

На кадрах, распространенных прокуратурой столицы, видно, что водитель грузовика по какой-то причине не пытался остановиться перед ожидавшей зеленого света светофора колонной автомобилей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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