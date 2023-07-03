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Понедельник, 3 июля 2023, 17:49 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели рабочих на химпредприятии

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих ы на химпредприятии в подмосковном Сергиевом Посаде в результате разгерметизации находившейся под давлением емкости. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, сегодня на территории предприятия химической промышленности при производстве работ по ремонту и очистке оборудования произошла разгерметизация алюминиевой емкости. В результате происшествия погибли два работника предприятия», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе главного следственного управления СК России по Подмосковью добавили, что алюминиевая емкость использовалась для хранения и смешивания химических составов. Следкомитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее гибель двух и более лиц).

Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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