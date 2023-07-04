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Вторник, 4 июля 2023, 11:23 мск

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В Подольске погиб 13-летний подросток: надышался освежителем воздуха

В подмосковном Подольске организована доследственная проверка после гибели 13-летнего подростка, надышавшегося освежителя воздуха. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, ЧП произошло 30 июня. Гуляя в компании, один из подростков вдыхал пары из баллона освежителя воздуха. В результате ребенку стало плохо, и он потерял сознание. Очевидцы произошедшего позвонили в экстренные службы. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка, – уточнили в ведомстве.

С места происшествия изъят баллон, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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