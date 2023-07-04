Связал и надругался: в Москве мужчина ответит за сексуальное насилие над бывшей возлюбленной

В столице 37-летний мужчина предстанет перед судом за лишение свободы своей бывшей девушки и сексуальное насилие над ней. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 9 апреля 2023 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенном на улице Демяна Бедного в городе Москве, на почве возникшего конфликта нанес несколько ударов своей бывшей девушке, после чего стремясь подавить волю последней и ограничить ее возможности к сопротивлению, замотал скотчем руки и ноги потерпевшей, и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В СК отметили, что выводы судебных экспертиз в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают мужчину в инкриминированных ему деяниях. При этом, вину последний не признал.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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