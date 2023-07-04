В Подмосковье задержали соучастника жестокого убийства, совершенного 24 года назад

В Подмосковье задержан соучастник убийства таксиста, которое было совершено в 1999 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«16 декабря 1999 года в больнице города Королева от множественных травм, причиненных тяжелыми, тупыми предметами по голове, скончался водитель такси. Единственное, что тогда было известно, со слов очевидцев, что потерпевшего жестоко избивали несколько человек возле проходной завода «Химмаш». Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности не прекращалась», – говорится в сообщении ведомства.

В результате следователями была установлена причастность жителя города Королева к убийству таксиста. Свидетели опознали его по фотографии, после чего мужчину задержали.

«Установлено, что подозреваемый вместе со знакомыми после произошедшего между ним и водителем такси конфликта продолжительное время избивали мужчину, в результате чего потерпевший скончался», – добавили в СК.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта. Второй соучастник находится в СИЗО по обвинению в совершении ряда других преступлений. Личность третьего устанавливается.

Москва, Андрей Дорофеев

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