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Вторник, 4 июля 2023, 16:17 мск

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Современный центр построят для военкомата Москвы

Современный центр построят в столице для военного комиссариата города. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал мэр Сергей Собянин.

Открытие центра позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города, отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Объект появится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Единый пункт отбора начал работу в Москве 3 апреля текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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