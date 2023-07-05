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Среда, 5 июля 2023, 10:55 мск

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В Подмосковье подростка ударило током на крыше электрички

В Подмосковье несовершеннолетний получил электротравмы после того как забрался на крышу вагона пригородного поезда. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Днем 4 июля 2023 года на железнодорожной станции «Шаховская» в Московской области молодой человек вышел из вагона, и когда неожиданно для него двери закрылись, он взобрался на крышу вагона и решил проехать до следующей станции. При отправке поезда его травмировало током. Несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение с множеством травм», – говорится в сообщении ведомства.

По факту травмирования подростка 2007 года рождения проводится доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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