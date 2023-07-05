Сайт и мобильное приложение РЖД не работают из-за хакерской атаки

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерской атаке. Об этом компания сообщила сегодня в своем телеграм-канале.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении РЖД.

Как сообщал «Новый День», по данным специалистов StormWall, в России во втором квартале 2023 года число DDoS-атак на ресурсы компаний выросло на 28%. Самыми атакуемыми отраслями стали государственный сектор (37% от общего числа атак), финансовая отрасль (23%) и телекоммуникационная сфера (18%). Также было много атак на энергетический сектор (7%), нефтяную сферу (5%), транспортную отрасль (4%), производственную сферу (3%), культурные учреждения (2%) и другие отрасли (1%).

Самый большой рост числа хакерских атак наблюдается в госсекторе: число попыток взломов правительственных организаций во втором квартале этого года выросло на 118%. На втором месте – энергетический сектор с ростом 74%. Тройку лидеров замыкают предприятия из нефтяной отрасли с ростом 53%.

Москва, Андрей Дорофеев

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