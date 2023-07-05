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Среда, 5 июля 2023, 13:41 мск

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В Подмосковье организатор несостоявшегося «валютного грабежа» подыскивал подельников в Интернете

В Подмосковье задержан 18-летний местный житель по подозрению в подготовке грабежа, который планировалось совершить при обмене валюты. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник в одном из мессенджеров предлагал услуги по обмену валют по курсу выше ЦБ, заведомо при этом не собираясь исполнять возлагаемые на себя обязательства. С ним связался потенциальный клиент, предложивший на обмен 34 тысячи долларов, после чего подозреваемый начал поиск в Интернете исполнителей, чтобы они незаконно завладели деньгами с применением физической силы. Об этом стало известно полицейским», – рассказала Петрова.

Оперативники задержали молодого человека в торговом центре на улице Дирижабельная в Долгопрудном.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 161 Уголовного кодекса РФ (подготовка грабежа). Фигурант заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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