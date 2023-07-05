Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть в Москве мать с ребенком

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор 38-летней Наталье Украинской, признав ее виновной в смерти женщины-пешехода и ее ребенка в результате ДТП. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры столицы.

«Установлено, что 27 ноября 2022 года на улице Свободы женщина, управляя автомобилем марки KIA в состоянии наркотического опьянения, утратив контроль за движением своего автомобиля, допустила столкновение с трамваем, после чего выехала на тротуар и сбила пешеходов – женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске. В результате ДТП погибли женщина-пешеход и ее ребенок», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Украинская признана виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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