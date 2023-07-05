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Среда, 5 июля 2023, 17:03 мск

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Совет Федерации утвердил закон об обеспечении сохранности жилья осужденных

Совет Федерации одобрил закон о внесений изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающихся обеспечения сохранности имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра на время отбывания наказания осужденным. Об этом сообщила сегодня пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Документ вносит изменения в часть 2 статьи 313 УПК РФ, которыми устанавливается, что при наличии у осужденного имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра, суд разрешает вопрос о принятии мер по обеспечению их сохранности. Кроме того, закон определяет перечень таких мер.

Суд получит право вводить запрет на осуществление госрегистрации перехода права, ограничивать права на жилое помещение и его обременения, запрещать регистрацию граждан в жилом помещении по месту пребывания и по месту жительства, принимать решение об опечатывании помещения и проверке целостности оттиска печати в установленные судом сроки.

В случае, если принятие мер, определенных судом, возлагается на органы госвласти или органы местного самоуправления, расходы, связанные с реализацией таких мер, осуществляются за счет средств соответствующего бюджета. В остальных случаях расходы будут осуществляться за счет средств осужденного.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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